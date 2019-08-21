HABER /  HAVA DURUMU
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

İstanbul kara bulutlara teslim! Sel baskınlarına dikkat!

İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağış beklenirken, Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Külliye'de toplanıyor! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Külliye'de toplanıyor! Masada kritik konular var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum açıklaması! Bu yapılan seçmen iradesine saygısızlık
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum açıklaması! Bu yapılan seçmen iradesine saygısızlık
ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Bursa'da park yeri yüzünden esnaf birbirine girdi
Bursa'da park yeri yüzünden esnaf birbirine girdi
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı!
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı!
İzmir'e gelen üniversite öğrencilerine Tunç Soyer'den sürpriz
İzmir'e gelen üniversite öğrencilerine Tunç Soyer'den sürpriz
KYK yurt başvurusu yapma 2019 nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu yapma 2019 nasıl yapılır?
Yorumlar