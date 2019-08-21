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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürmüştü! Damadın cezası belli oldu

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürmüştü! Damadın cezası belli oldu

Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü gazeteci Kadir Demirel'in öldürülmesi davasında karar çıktı.

Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayeti işleyen damat polis tarafından adliyeye götürülüyor

Ne olmuştu?

2017'de kızı Esma Demirel ile damadı Cemil Yavuz Karanfil arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için evlerine giden Kadir Demirel, bir süre damadıyla tartıştı, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Karın boşluğundan yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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