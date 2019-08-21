HABER /  SPOR
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

Bursaspor'a transfer engeli! Vergi borçları

İhlas Haber Ajansı
Bursaspor'a transfer engeli! Vergi borçları

Bursaspor, transfer tahtasını açabilmek için oyunculara ödemesi gereken borcu ödedi. Yeşil-beyazlı takımın önündeki tek engel şu anda vergi borcu olurken, bunun da yapılandırılmasıyla bir kaç gün içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor. 

Yeşil-beyazlı takım Umut Meraş'ın transferinin ardından futbolculara olan borçlarını ödedi. Yetenekli futbolcunun Le Havre satışından kaynaklanan 1.3 milyon Euro bonservis elde edilen gelir ile Bogdan Stancu ile Grozav'ın alacaklarına yaptığı indirimle borcunu ödedi. Bursaspor Kulübü böylelikle, bütün futbolculara olan borcunu ödemiş oldu. 

Tek engel vergi borcu 
Öte yandan yeşil-beyazlı yönetimin önünde tek engel olarak vergi borcu kaldı. Bu konuda da adımlar atan yönetimin borcu yapılandırması bekleniyor. Ankara ile görüşmelerini sürdüren yönetimin bu engeli de ortadan kaldırıp, bir kaç gün içerisinde tahtayı açacağı öğrenildi. 
Bursaspor'un Anıl Karaer, Selçuk Şahin, Recep Aydın, Cüneyt Köz, Onurcan Piri, Josue, Nakoulma ve Kweuke ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Külliye'de toplanıyor! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Külliye'de toplanıyor! Masada kritik konular var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum açıklaması! Bu yapılan seçmen iradesine saygısızlık
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum açıklaması! Bu yapılan seçmen iradesine saygısızlık
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da beklenen sağanak başladı! İBB'den dikkat çeken önlem
İstanbul'da beklenen sağanak başladı! İBB'den dikkat çeken önlem
İstanbul kara bulutlara teslim! Sel baskınlarına dikkat!
İstanbul kara bulutlara teslim! Sel baskınlarına dikkat!
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Bursa'da park yeri yüzünden esnaf birbirine girdi
Bursa'da park yeri yüzünden esnaf birbirine girdi
KYK yurt başvurusu yapma 2019 nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu yapma 2019 nasıl yapılır?
Yorumlar