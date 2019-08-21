Monaco Islam Slimani'yi açıkladı! Falcao'un Galatasaray'a imzası artık an meselesi!

FRANSIZ ekibi Monaco'nun, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani'yi kadrosuna katmasının ardından Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde önemli bir engel daha kalkmış oldu.

Galatasaray'da Radamel Falcao transferi henüz imza aşamasına gelmezken, sarı-kırmızılı ekibe Monaco'dan iyi haber geldi. Fransız temsilcisi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani'yi kadrosuna kattı.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçirti

Wissam Ben Yedder'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmayı planlayan Monaco, Islam Slimani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Slimani, Fenerbahçe'de 25 resmi maçta 5 gol atarak beklentilerin altında kalmıştı.

Jardim ile birlikte çalıştı

Cezayirli golcü, Sporting Lizbon forması giydiği dönemde bir süre Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile birlikte çalışmıştı. Monaco'nun Slimani transferi sonrası Falcao'nun Galatasaray'a gidişine onay vermesi bekleniyor.

Perşembe günü gelmesi bekleniyor

Galatasaraylıların uzun süredir transferini beklediği Monaco'nun Kolombiyalı dünyaca ünlü forvet oyuncusu Radamel Falcao'nun yarın (Perşembe) İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Görkemli bir imza töreni

Yıldız futbolcu, bir aksilik olmazsa yarın 12 kişilik özel bir jetle İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Cuma günü 19.05'te ise yıldız golcü için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı ekibin, her konuda anlaştığı yıldız oyuncunun, 3 yılda alacağı ücret de belli oldu.