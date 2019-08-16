Galatasaray Nzonzi transferini resmen açıkladı

Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu

Steven Nzonzi Sevilla ve Roma ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşarken, Sevilla ile de UEFA Avrupa Ligi'nde 7 müsabakada görev aldı. Nzonzi'nin kariyerinde 2018 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2015-2016 sezonunda da Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Kariyerinde toplam 430 resmi müsabakada görev alan Fransız futbolcu, 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Roma'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.