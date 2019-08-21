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Antalya'da yeni bir keçi türü ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da yeni bir keçi türü ortaya çıktı

ANTALYA'nın kaş ilçesinde, İzmir'den getirdiği 'Alpin ırkı' Fransız keçilerini Asos Dağı eteklerinde doğada otlatmaya başlatan Ali Çırak, otlatma sırasında dişi keçilerinden biriyle yabani bir dağ keçisinin çiftleştiğini gördü. Bunun sonucunda yaban keçisinin aynısı olan erkek bir yavru doğdu. Keçinin ismini Deniz koyan sahibi, yavruyu özel bakıma alarak Alpin ırkı keçilerle çifleştirdi. 10'u dişi 15 evcil yaban keçisi sahibi oldu.

Yeniköy Mahallesi Muhtarı ve aynı bölgede kahvaltı tesisi işletmecisi Ali Çırak'ın beslediği 'Alpin ırkı' keçilerden biri doğada yabani keçiyle çiftleşince ortaya yeni bir ırk çıktı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe yaşadığını belirten Çırak, "4 yıl önce İzmir'den satın alarak getirdiğim 100 Alpin ırkı keçisini, doğada otlatmaya başladım. Bu bölgede yaşayan 150-200 civarında yaban keçisi var. Bu doğal ortam içinde benim dişi keçilerimden biri, bir erkek yaban keçisiyle çiftleşmiş. Üç yıl önce doğan yavrular içinde tam bir erkek yaban yavrusu doğdu. Uzmanlara sordum, incelettim, aynı sonuca vardılar. Bu erkek yavrunun adını 'Deniz' koydum. Özel bakıma aldım. Bir yaşına gelince damızlık olarak Alpin keçilerinin içine saldım. Şu anda Deniz'in babası olduğu 10'u dişi, 5'i erkek 15 yaban keçimiz oldu. Bunlar 1 ve 2 yaşında. Erkek olanların hepsi yavru durumunda. Onları Alpin ırkı keçilerimden ayrı besliyorum. Deniz'i kesinlikle onlarla çiftleştirmiyoruz" dedi.

'NE EVCİL NE DE YABAN KEÇİSİ'

Yavru erkekler 1 yaşına gelince onları da damızlık olarak kullanacağını vurgulayan Ali Çırak, "Amacım 100 tane yaban keçisi oluşturmak. Bu çiftleşme sonucunda farklı bir keçi ırkı ortaya çıktı. Bu keçileri 100 tane yapma amacındayım. Şu anda kesinlikle kesmiyorum. Çok süt veriyorlar. Daha hızlı büyüyorlar. Et verimi da çok iyi. Ben kökten çobanım. Çocukluğumdan beri hayvanlarla iç içeyim. Böyle bir ırkı ilk kez görüyorum. Ne evcil, ne de yaban keçisi. Ancak davranışları daha çok yaban keçisi gibi. Yakalanmaları çok zor. Kucaklayamıyorum. Kendilerini sevdirmiyorlar. Çok hızlı koşuyorlar. Çok atikler" diye konuştu.

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