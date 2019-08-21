HDP'li başkanların görevden alınmasına İYİ Parti de tepki gösterdi

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin "Mazbata verip görevden uzaklaştırma iradesini milletimize açıklamak iktidarın mesuliyetinde" açıklaması yaptı.

Yavuz Ağıralioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bazı Belediye Başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise; bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." diye konuştu.

"İzah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır"

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır.

Öcalan'ın kardeşini hatırlattı

Bu çerçevede 23 Haziran Seçimlerinde terörist başı Öcalan ve kardeşinin bizzat Cumhur İttifakının bir parçası olarak kullanma teşebbüsü bugün yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır. Öcalan kardeşleri son seçimde meşru bir aktör olarak kullanma teşebbüsü, 1984’ten beri PKK ile yürütülen terör mücadelesinde bizzat yöneticiler tarafından oluşturulan en büyük zafiyet ve kırılmadır.