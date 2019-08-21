İzmir'de yanan ormanlar için 1 milyon fidan kampanyası başlatıldı

İZMİR'de, 500 hektarlık orman alanını yok eden yangının ardından kentteki 9 sivil toplum kuruluşu, Ege Orman Vakfı ile el ele vererek, 'Hedef 1 Milyon Fidan' adı altında kampanya başlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayıp, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangını 500 hektarlık alanı kül etti. 2 gün 5 saat boyunca süren, dün kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için sivil toplum kuruluşları da harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (DTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi (MÜSİAD) tarafından başlatılan kampanyada 1 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor. 'Hedef 1 Milyon Fidan' adı altında yürütülecek kampanyaya katılmak isteyen oda, borsa ve birlik üyeleri ve vatandaşlar, Ege Orman Vakfı'na ait, (Denizbank Ege Ticari Merkez Şubesi'ndeki) TR47 0013 4000 0042 5403 9000 01 IBAN hesabına fidan bağışında bulunabilecek. Kampanyaya katılanlar 10 TL karşılığında bir fidan bağışlayarak yanan alanların yeşillendirilmesine katkıda bulunabilecek.

Fidan bağışı kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kampanyaya destek çağrısında bulunarak, İzmir'den 1 milyon fidan hedefine ulaşılması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve STK'ların desteği ile yangınla küle dönen orman alanlarının yeniden yeşertilmesini sağlayacak.