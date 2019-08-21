HABER /  YEREL
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

Tuzluca tuz mağaraları sağlık turizmine kazandıralacak

İhlas Haber Ajansı
Tuzluca tuz mağaraları sağlık turizmine kazandıralacak

Iğdır Üniversitesi tarafından yürütülen Tuzluca Tuz Mağaraları Tuz Terapi Merkezi projesi için istişare toplantısı gerçekleşti. 

Toplantıda Tuzluca Tuz Mağaralarının sağlık turizmine kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde karar alındı. 
Tuz Terapi Merkezi Projesi hakkında yetkililere bilgi veren Rektör Alma, Tuz Terapi merkezlerinin dünyanın sayılı yerlerinde olduğunu belirtti.

Alma, “Hayata geçirilecek Tuz Terapi projemiz KOAH, egzama, astım ve solunum yolları hastalarımız için bulunmaz bir nimet. Komşu ülke kardeş Nahçıvan’da projemizin nihai amacına uygun Tuz Terapi Merkezi mevcut. Projemiz hayata geçtikten sonra il ve ülke dışından gelecek misafirlerimizin konaklamaları için iyi bir otel gerekli olacak. Tabi sadece bununla da sınırlı kalınmayacak. Sosyal etkinlik alanları da bu derece önem arz etmektedir” dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürmüştü! Damadın cezası belli oldu
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürmüştü! Damadın cezası belli oldu
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da yeni bir keçi türü ortaya çıktı
Antalya'da yeni bir keçi türü ortaya çıktı
HDP'li başkanların görevden alınmasına İYİ Parti de tepki gösterdi
HDP'li başkanların görevden alınmasına İYİ Parti de tepki gösterdi
Amazon, Apple ve Facebook gibi dev şirketlere soruşturma açılıyor
Amazon, Apple ve Facebook gibi dev şirketlere soruşturma açılıyor
Monaco Islam Slimani'yi açıkladı! Falcao'un Galatasaray'a imzası artık an meselesi!
Monaco Islam Slimani'yi açıkladı! Falcao'un Galatasaray'a imzası artık an meselesi!
Araştırmalar sonuç verdi işte kanseri artıran 'şeker' tehlikesi
Araştırmalar sonuç verdi işte kanseri artıran 'şeker' tehlikesi
Emekli ve memur 2020 zammı ne zaman açıklanacak süreç başladı işte tarih
Emekli ve memur 2020 zammı ne zaman açıklanacak süreç başladı işte tarih
Yorumlar