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Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandı

İhlas Haber Ajansı
Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandı

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, sağ akciğerinde bir nodül tespit edildiğini ve muhtemelen kanser olduğunu açıkladı. 

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, sağ akciğerinde büyük ihtimalle kötü huylu olabilecek çok net özelliği olan bir sağ pulmoner nodül bulunduğunu ve muhtemelen de kanser olduğunu açıkladı.

Gelecek günlerde daha net bir tanının konulacağını ifade eden Vazquez, “Tomografide, büyük ihtimalle kötü huylu olabilecek çok net özelliği olan bir sağ pulmoner nodül bulundu” ifadesini kullandı. 
Kendini iyi hissettiğini ifade eden Uruguay Devlet Başkanı, herhangi bir semptom görmediğini dile getirdi. Aynı zamanda Onkolojist olan 79 yaşındaki Devlet Başkanı Vazquez’in görevi 2020 yılının Mart ayında son bulacak.

Vazquez, ailesini ve kız kardeşini kanser nedeniyle kaybetmesinin ardından bu mesleğe yöneldiğini açıklamıştı. Vazquez’in eşi Mara Auxiliadora Delgado yaklaşık 3 hafta önce hayatını kaybetmişti. Yerel medya Delgado’nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini yazmıştı. 

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