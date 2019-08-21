Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Ak Parti'nin törenine davet edilmedi

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi ancak törene Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan davet edilmedi.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.Bilindiği üzere AK Parti'den her geçen gün uzaklaşan 3 isim, son dönemde yeni parti çalışmaları içerisinde.

Gül ve Davutoğlu birlikteliği

Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından AK Parti'den uzak duran Abdullah Gül, partinin etkinliklerine katılmıyordu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu. Gül ve Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına, aynı anda tweet atarak tepki göstermişti. Bu tepkiyle, Gül ve Davutoğlu'nun birlikte hareket ettiği ortaya kondu.

Babacan parti kuruyor

AK Parti ile yollarını ayıran diğer isim ise Ali Babacan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti'den istifa eden Babacan, yeni bir parti kurmak için teşkilat oluşturma hazırlığında.

AK Parti: Kendini aileden hissetmeyenler...

Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davetiye gönderilmemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.