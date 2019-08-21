BİLSEM 2019 mülakat sonuçları açıklanıyor kayıt tarihleri

BİLSEM sınav sonuçları bugün MEB tarafından erişime açıklanacak. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM mülakat sınav sonuçları MEB üzerinden MEBBİS sisteminde, http://meb.gov.tr adresinden TC numarası ve kullanıcı şifresi ile sorgulanacak.

BİLSEM sınav sonuçları 2019, BİLSEM mülakat sınav sonuçları açıklanıyor. MEB tarafından özel yetenekli öğrencilere bireysel olarak yapılan BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. BİLSEM mülakat sınav sonuçları http://orgm.meb.gov.tr 'de açıklanacak.

BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDE OLACAK: Sözlü sınava ilişkin sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için de 22-28 Ağustos tarihleri arasında itirazlar alınacak. 29 Ağustos’ta ise bu itirazların sonuçları değerlendirmeye alınacak

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK: MEB’in sonuçları açıklayacağı zaman “duyurular” sayfası üzerinden açıklama yapacak. Sonuçları sorgulama işlemleri ise http://meb.gov.tr veya http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,