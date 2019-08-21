Kemal Kılıçdaroğlu'nun olay kayyım twiti Nedim Şener'in dilinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösterince, gazeteci Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında FETÖ'nün şirketlerine kayyım atanmasını eleştirdiği twiti paylaştı.

HDP'nin elinde bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van büyukşehir belediyesine, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kayyım atandı. Tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu sessizliğini bugün bozdu.

Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz? Aklın mantığın alacağı şeyler değil bunlar. " dedi.

Posta yazarı Nedim Şener, Twitter sayfasından Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. "HDP’li belediyelerin asıl kayyımı PKK’dır" başlıklı bugünkü yazısında Şener, "PKK toptan temizlenmedikçe bu tür olayların yaşanılması kaçınılmaz." ifadelerine yer verdi.

Şener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kayyım tepkisine Twitter sayfasında değindi. 19 Kasım 2015 yılında FETÖ şirketlerine kayyım atanmasına itiraz eden Kılıçdaroğlu'nun tweetini paylaştı ve "Neyse FETÖ’nün şirketlerine kayyım atanırken de aynı şeyleri söylemiş. Alışkanlık olmuş herhalde" diye yazdı.

Neyse FETÖ’nün şirketlerine kayyım atanırken de aynı şeyleri söylemiş. Alışkanlık olmuş herhalde https://t.co/HlJLu1mktI — Nedim Şener (@nedimsener2010) August 21, 2019

Zaman gazetesine kayyım atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Kılıçdaroğlu ayrıca 2016 yılının mart ayında FETÖ’nün yayın organları Zaman Gazetesi ve İpek Medya’ya kayyum atanınca CHP’li milletvekillerini destek ziyaretine gönderdiği ortaya çıkmıştı.

CHP'li bazı vekiller rahatsız oldu

Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında tutuklu olan CHP’li Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek gibi isimler, CHP’li milletvekillerinin FETÖ'nün eylemlerine destek vermesinden rahatsız olmuştu.

Eren Erdem'in açıklaması

Milletvekillerinin bu eleştirisine yanıtı ise CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’den geldi. Erdem, “Biz kendi isteğimizle oralara gitmedik. Bizi Genel başkan yataktan uyandırıp gönderdi. Basın özgürlüğü için oraya gittik” şeklinde yanıtladı. Bu durum kumpas mağduru milletvekillerini daha da kızdırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan basın özgürlüğü gerekçesi

Kılıçdaroğlu, eleştirilerin dozunu artıran mağdur vekillere “Ben sadece basın özgürlüğü için oraya gitmelerini istedim. Sizin davanızın en büyük savunucusuyum” yanıtını verdi.