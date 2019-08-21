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Mustafa Destici: Terörle, teröristle iltisaklı olan partiler kapatılsın

Mustafa Destici: Terörle, teröristle iltisaklı olan partiler kapatılsın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan, hatta onun ötesine geçerek, terörle, teröristle iltisaklı olan, bunlara her türlü desteği veren, meşru gören, öven, onun sözcülüğünü yapan partiler kapatılsın" dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, doğal afetlerin ve orman yangınlarının vatandaşları üzdüğüne dikkati çekerek, afetlerin daha az zararla atlatılması için önlemlerin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yer altı kaynaklarının değerlendirilmesinden yana olduklarını aktaran Destici, madenler değerlendirilirken çevrenin de korunmasını istediklerini vurguladı. Destici, maden çalışmalarında çevreye verilen zararlar nedeniyle tepki koyanların seslerine de kulak verilmesini istedi. 

"Terörle, teröristle iltisaklı partiler kapatılmalı"

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan görevlendirmeleri de değerlendiren Destici, BBP olarak HDP'li belediyelere kayyum atanmasını, terörle ve teröristle mücadelenin bir parçası olarak gördüklerini, bu uygulamayı sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

HDP'nin geçmişten ders almadığını söyleyen Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan, hatta onun ötesine geçerek, terörle, teröristle iltisaklı olan, bunarla her türlü desteği veren, meşru gören, öven, onun sözcülüğünü yapan partilerin mutlaka kapatılması lazım." diye konuştu. 

Destici, HDP'nin kapatılması noktasında hem yargının hem devletin elinde yeteri kadar malzeme bulunduğunu ifade etti.

 "Türk bayrağını kaldırmaları bile yetmez mi?"

CHP başta olmak üzere bazı eski ve yeni siyasetçilerin demokrasiyi, seçimi öne sürerek kayyum atamalarına karşı HDP'den önce açıklama yaptıklarına işaret eden Destici, "Onlara sormak istiyorum, Belediyeleri devraldıkları anda, bütün belediye binalarından Türk bayrağını kaldırmaları bile yetmez mi bunların görevden alınması için? Başka daha ne olması gerekiyor? Bu bile tek başına yeterli değil midir? Türk bayrağına tahammülü olmayan, Tük devletinin varlığını kabul etmeyen, Türk milletini kabul etmeyen sözde belediye başkanının açığa alınması anamuhalefet partisini neden bu kadar rahatsız eder? Eski ve yeni siyasetçilerimizi neden bu kadar rahatsız eder?" şeklinde konuştu. 

Türkiye güvenli bölgeyi kendi iradesiyle ihdas etmeli"

Fırat'ın doğusunda ABD ile yürütülen güvenli bölge müzakerelerine de değinen Destici, "Türkiye herhangi bir sınır kalibrasyonu işlemi yapacaksa, sınırının hemen önünde tampon bölge ya da güvenli bölge ihdas edecekse, bunu hasımlarının teklifiyle değil, kendi iradesiyle yapmalıdır. Cazip dahi olsa, bu istikamette gelecek tekliflere itibar edilmemelidir." dedi. 

"İşçilere yüzde 8 zam verilmeli"

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine de konuşmasında yer veren Destici, "Benim hükümetimize tavsiyem, işçilere verilen yüzde 8 zammın, 2020 için memurlarımıza da verilmesidir. 2021 için ise daha makul bir rakam belirlenerek, enflasyon ve refah payıyla da bu toplu sözleşme süreci mutabakatla tamamlanmalı." diye konuştu. 

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