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Antalya'da Slovenyalı Jozef Cuhar, konakladığı otel odasında ölü bulundu!

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da Slovenyalı Jozef Cuhar, konakladığı otel odasında ölü bulundu!

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 78 yaşındaki Slovenyalı Jozef Cuhar, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Cuhar'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Alanya'nın İncekum Mahallesi turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Jozef Cuhar'ın 2 gündür odasından çıkmaması üzerine içeri giren temizlik görevlisi, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Jozef Cuhar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Cuhar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



 

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