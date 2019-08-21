Muğla'da yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Uçar 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü
Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uçar’ın nüfus cüzdanındaki doğum tarihi 28 Temmuz 1907. Fenerbahçe ile yaşıt Türkiye’nin yaşayan tarihi 113 yaşındaki Ayşe nine, yaşamı boyunca 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
28 Temmuz 2019 tarihinde 113 yaşına giren Ayşe Uçar, halen sağ olan kızları 92 yaşındaki Adile Demirtaş, 89 yaşındaki Meliha Bozkurt ve 76 yaşındaki gelini Gülnaz Uçar ile birlikte yaşıyor. Son 10 yılını ayaklarının tutmaması nedeniyle yaşamını yatakta geçiren ve yürüyemeyen Ayşe Uçar işitme ve yürüme sorunun dışında hiçbir sağlık sorunu yaşamıyor.
3 padişah gördü
Ayşe Uçar, dünyaya geldiğinde tahtta 2. Abdülhamid vardı. Osmanlı döneminin 36 padişahından son üçünü gören 113 yaşındaki yaşayan tarih Ayşe Uçar, 2. Abdülhamid’den sonra Mehmed Reşad (1909-1918) ve son Osmanlı Padişahı Mehmed Vahdettin’in (1918-1922) tahttan ayrıldığı dönemde 15 yaşında idi.
27 başbakan, 12 cumhurbaşkanı
Cumhuriyet tarihinin tüm başbakan ve cumhurbaşkanlarını gören asırlık çınar Ayşe Uçar, yaşamı boyunca 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören ve görmeye devam eden tek isim olma özelliğini taşıyor. 113 yıllık yaşamında çok sayıda darbe ve askeri muhtıra da yaşayan Uçar, 1913 Bab-ı Ali Baskını, 27 Mayıs 1960 ihtilali, 22 Şubat 1962 ayaklanması, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e- muhtırası ve son olarak da 15 Temmuz 2016 darbe girişimini de yaşayan tek insan oldu.
Kaymakam Caner Yıldız sık sık ziyaret ediyor
Muğla’nın Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, 113 yaşındaki Ayşe Uçar’ı sık sık ziyaret ediyor. Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ile ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Yıldız, 113 yaşındaki Ayşe Uçar’ın sağlık sorunları ile de yakından ilgileniyor.