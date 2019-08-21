Muğla'da yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Uçar 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü

27 başbakan, 12 cumhurbaşkanı

Cumhuriyet tarihinin tüm başbakan ve cumhurbaşkanlarını gören asırlık çınar Ayşe Uçar, yaşamı boyunca 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören ve görmeye devam eden tek isim olma özelliğini taşıyor. 113 yıllık yaşamında çok sayıda darbe ve askeri muhtıra da yaşayan Uçar, 1913 Bab-ı Ali Baskını, 27 Mayıs 1960 ihtilali, 22 Şubat 1962 ayaklanması, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e- muhtırası ve son olarak da 15 Temmuz 2016 darbe girişimini de yaşayan tek insan oldu.