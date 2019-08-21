Hasip Kaplan'dan orta parmak işareti! Levent Gültekin ile tartışırken yaptı
HDP eski milletvekillerinden Hasip Kaplan, görevden alınan belediye başkanları konusunda Levent Gültekin ile fikir ayrılığına düştü. Twitter üzerinden yürüyen atışmada Hasip Kaplan 'orta parmak' hareketi çekti.
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasına yönelik sosyal medyada en ilginç tartışma Hasip Kaplan ile gazeteci Levent Gültekin arasında geçti. İki isim görevden almaları eleştirirken fikir ayrılığına düştüler.
Levent Gültekin, olayın 'millet iradesine yapılmış bir darbe' olduğunu belirterek, "Bu Kürtlere yapılmıştır" demenin ayrımcılık olacağına dikkat çekti. Bu mesaj üzerine ikili arasında şöyle bir yazışma geçti:
Kürdistan’da değil— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) August 20, 2019
Karadenizliler Batı’dakiler
Tüm belediye başkanları
Görevden alınıyor,
Kayyum atanıyor mu?
Demek istiyorsunuz??? https://t.co/eMVUuTOwmg
Açık söylemekte yarar var— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) August 20, 2019
Kürdün iradesini,seçilmişleri tanımıyorum diyen zihniyet,
Kürt’ler dışındaki nerde
Toptan Belediye başkanlarını
Görevden aldı Kayyım atadı,
Mesela Gökçek yerine atadımı ?? https://t.co/yc3Mb8NFtF
Hasip Kaplan'ın orta parmak işareti
Tartışmanın tam bu noktasında Hasip Kaplan'dan edepsiz bir işaret geldi. İlk anda herkes bu işareti Levent Gültekin'e yapılmış olarak gördü.
Ardından ikili arasındaki yazışma şöyle devam etti: