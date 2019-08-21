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Hasip Kaplan'dan orta parmak işareti! Levent Gültekin ile tartışırken yaptı

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Hasip Kaplan'dan orta parmak işareti! Levent Gültekin ile tartışırken yaptı

HDP eski milletvekillerinden Hasip Kaplan, görevden alınan belediye başkanları konusunda Levent Gültekin ile fikir ayrılığına düştü. Twitter üzerinden yürüyen atışmada Hasip Kaplan 'orta parmak' hareketi çekti.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasına yönelik sosyal medyada en ilginç tartışma Hasip Kaplan ile gazeteci Levent Gültekin arasında geçti. İki isim görevden almaları eleştirirken fikir ayrılığına düştüler.

Levent Gültekin, olayın 'millet iradesine yapılmış bir darbe' olduğunu belirterek, "Bu Kürtlere yapılmıştır" demenin ayrımcılık olacağına dikkat çekti. Bu mesaj üzerine ikili arasında şöyle bir yazışma geçti:

Hasip Kaplan'ın orta parmak işareti

Tartışmanın tam bu noktasında Hasip Kaplan'dan edepsiz bir işaret geldi. İlk anda herkes bu işareti Levent Gültekin'e yapılmış olarak gördü.

hasip kaplan parmak işareti
Ardından ikili arasındaki yazışma şöyle devam etti:


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