Çok hızlı büyüyor ve çok süt veriyor Antalya'da yeni keçi türü oluştu!

Yeniköy Mahallesi Muhtarı ve aynı bölgede kahvaltı tesisi işletmecisi Ali Çırak'ın beslediği 'Alpin ırkı' keçilerden biri doğada yabani keçiyle çiftleşince ortaya yeni bir ırk çıktı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe yaşadığını belirten Çırak, yeni türün ortaya çıkışını şöyle anlattı:

-"4 yıl önce İzmir'den satın alarak getirdiğim 100 Alpin ırkı keçisini, doğada otlatmaya başladım. Bu bölgede yaşayan 150-200 civarında yaban keçisi var. Bu doğal ortam içinde benim dişi keçilerimden biri, bir erkek yaban keçisiyle çiftleşmiş.