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İstanbul'da yolda yürüyen vatandaş gök gürlemesiyle ürkerek koşmaya başladı

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameraca kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı.

Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı. Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı. 

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