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Yeni Malatyaspor'a Schalke 04'ten flaş transfer! Daha 21 yaşında

Yeni Malatyaspor'a Schalke 04'ten flaş transfer! Daha 21 yaşında

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı. 

Ligin ilk haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek iddiasını ortaya koyan Yeni Malatyaspor, transferde hız kesmiyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmaya hazırlanıyor.

Erkan Kaş’ın formsuzluğunu göz önüne alan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ile el sıkıştı. Malatya ekibinin Türkiye’ye davet ettiği genç futbolcuyla yarın resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Kiralık olarak geliyor
Hamza Mendyl, genç yaşında sergilediği performansla önce Fransa takımı Lille’in dikkatini çekti. Başarılı sol bek daha sonra transfer olduğu Alman temsilcisi Schalke 04 ile uzun süreli bir sözleşme yaptı. 

Yeni Malatyaspor’un Mendyl ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi. 

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