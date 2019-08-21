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ABD'ye ait İHA düşürüldü

ABD'ye ait İHA düşürüldü

ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracı (İHA) Yemen'de düşürüldü.

İç savaş ülkesi Yemen'de, İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, ABD'ye ait MQ9 tipi İHA'nın Yemen'de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle düşürüldüğünü iddia etmişti.

Bu iddiadan sonra İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan ABD'li yetkililer, Yemen'de ABD Ordusuna ait MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü doğruladı.

Ayrıntılar geliyor....

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