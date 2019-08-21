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Antalyaspor oyuncuları fitnees salonunda ter döktü

İhlas Haber Ajansı
Antalyaspor oyuncuları fitnees salonunda ter döktü

Hafta sonu Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, bugünkü ilk mesaisini fitness salonunda gerçekleştirdi. 

Kırmızı-beyazlı takımdan Salih Dursun, Tarık Çamdal, Harun Alpsoy, Harun Kavaklıdere, Cenk Şen, Halil İbrahim Sevinç, Bünyamin Balcı, Erman Herman Vardar, Aatıf Chahechouhe, Chico Grando, Alfredo Fredy, Aly Cissokho ve kaleci Ferhat Kaplan, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki çalışma 1 saat sürdü.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada gerçekleştirecek.

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