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Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay

Terör örgütü PKK ile amansız bir mücadele ile operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, elin kalı örgüt mensuplarının korkulu rüyası olduğunu bir kez daha gösterdi. Teröristlerin dağlarda İHA'lardan kaçabilmek için şekilden şekile girdiği görüldü.

Türkiye son dönemlerde terör örgütü PKK'yı bitirme yönünde kararlı ve başarılı operasyonlara imza atıyor. 

Bu operasyonları sürdürürken güvenlik güçlerimizin teknoloji ve bilimden azami düzeyde faydanlığı biliniyor. Kuşkusuz terörle mücadele büyük başarıların altında, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleri ile ürettiği İHA'ların faydası çok büyük. İHA'ların tespit ettiği terör mensuplarını güvenlik güçlerimizin diğer unsurları etkisiz hale getiriyor.

Öte yandan teröristler korkulu rüyaları olan İHA'lara görüntü vermemek için yeni yöntemlere başvurdukları görüldü.

Uzaylı kostümüne benziyor

Turuncu kategoride aranırken Ağrı Tendürek'te etkisiz hale getirilen 'Agir' kod adlı terörist Uğur Arslan'ın PKK'lılara uzaylı kostümü giydirerek pusu atma ve İHA'lara yakalanmama eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Arslan'ın, dağdaki teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma ile pusu atma ve askeri birliklere sızma eğitimi verirken teröristlere uzay kostümüne benzer parlak renkli giysiler giydirdiği görüntüler meydana çıktı.

600 bin lira ödülle aranırken etkisiz hale getirildi

Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranırken etkisiz hale getirilen 'Agir' kod adlı terörist Uğur Arslan, andarma Özel Operasyon Taburu (JOPER) timinin iki günlük zorlu pususu sayesinde ölü ele geçirildi.

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