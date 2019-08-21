Yüzde 150 zam yaptılar! Samsun Belediyesi'nin mezarlık fiyatları olay oldu

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi mezar yerlerinin fiyatına yüzde 42,8 ile yüzde 150 oranında zam yapılması teklifi ile gündeme oturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı’nda meclisten havale edilen toplam 28 madde, ilgili komisyonlarda görüşüldü. Komisyonda Asri Mezarlığı’nda bulunan 151 mezar yeri için mezar yeri fiyatının 7 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkartılması ve Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan 105 adet mezar yerinin adet fiyatının da 4 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkartılması teklifi komisyonlardan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi.



Mezarlık zammı

Mezarlık fiyatlarındaki zam hakkında komisyonda açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Bahattin Karakaş, şunları söyledi:



-“Mezar yeri ücretlerinin revize edilmesiyle alakalı olarak ilgili birimden teklif geldi. Daha önceden Asri Mezarlığı‘nda bir mezar yeri 7 bin TL iken 10 bin TL olarak değerlendirilmesi ve Kıranköy Mezarlığı’ndaki bir mezar yeri ücretinin de 4 bin TL yerine 10 bin TL olarak değerlendirilmesi husus söz konusu oldu. Burada 4 bin liradan neden 10 bin lira olması ya da 7 bin liradan neden 10 bin lira olması sorulabilir. Çevre Koruma Daire Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre Kıranköy Mezarlığı’nda fiyat artımı, yeni mezar yeri için mezarlığın dışından ada parseli oraya katılmış durumdadır. Dolayısıyla o ek maliyet getirmiştir. Bu iki mezar yerine de yüksek talep söz konusudur. Dolayısıyla her ikisine de eşit anlamda talep olması nedeniyle 2 mezarlıkta da aynı ücretin alınması belirlenmiştir. Asri Mezarlığı’nda 151, Kıranköy Mezarlığı’nda da 105 olmak üzere toplam 256 adet mezar yeri vardır”



Muhalefet de destek verdi

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan muhalefet partili üyeler ise bu mezarlık fiyatlarıyla İstanbul Vatan Caddesi’nden yer alınabileceği ironisini yaptılar ancak maddeye de destek verdiler. Konuşmaların ardından madde oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi. Havale edilen maddeler, mecliste onaylandıktan sonra karara bağlanacak.