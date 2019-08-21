HABER /  POLİTİKA
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti

Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti

İçişleri Bakanlığı kararıyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye meclisinin feshedildiğini belediye meclis üyelerine gönderdiği yazıyla bildirdi.

Kayyum’un devre dışı bıraktığı belediye meclisinin görevlerini belediye encümeni yürütecek.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 31 Mart seçim sonuçları uyarınca HDP’nin 44, AK Parti’nin ise 27 üyesi bulunuyordu.

Toplantı yapılmayacak

Bilmez’in gönderdiği yazının tamamı şöyle:

İçişleri Bakanlığı’nın 19/08/2019 tarih ve 14291 sayılı onayı ile İlimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış ve 5393 sayılı kanunun 45’inci ve 46’ıncı maddeleri gereği Bakanlık Makamı’nın 19/08/2019 tarih ve 14293 sayılı onayı ile İl Valisi; Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin 2’inci fıkrası gereğince bundan böyle Belediye Meclisinin görev ve yetkileri Belediye Encümeni tarafından yürütülecektir.

Bu nedenle 19/08/2019-23/08/2019 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılacağı toplantının yapılmayacağı bilgilerinize.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul'da su basan evde can pazarı
Foto Galeri Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul'da su basan evde can pazarı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi
Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi
Hasip Kaplan'dan orta parmak işareti! Levent Gültekin ile tartışırken yaptı
Hasip Kaplan'dan orta parmak işareti! Levent Gültekin ile tartışırken yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da vahşet! Şiddetli geçimsizlik 6 cana ve 9 yaralıya bedel oldu
Diyarbakır'da vahşet! Şiddetli geçimsizlik 6 cana ve 9 yaralıya bedel oldu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çalışmalarına yağmur altında da devam etti
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çalışmalarına yağmur altında da devam etti
YouTube, 800 bin videoyu kaldırıyor! Büyük zarara uğraması bekleniyor
YouTube, 800 bin videoyu kaldırıyor! Büyük zarara uğraması bekleniyor
Süper Lig 2. hafta fikstür ve maç hakemleri Galatasaray'da Mete Kalkavan sürprizi
Süper Lig 2. hafta fikstür ve maç hakemleri Galatasaray'da Mete Kalkavan sürprizi
BİLSEM 2019 mülakat sonuçları açıklanıyor kayıt tarihleri
BİLSEM 2019 mülakat sonuçları açıklanıyor kayıt tarihleri
Yorumlar 25 yorum