Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti

İçişleri Bakanlığı kararıyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye meclisinin feshedildiğini belediye meclis üyelerine gönderdiği yazıyla bildirdi.

Kayyum’un devre dışı bıraktığı belediye meclisinin görevlerini belediye encümeni yürütecek.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 31 Mart seçim sonuçları uyarınca HDP’nin 44, AK Parti’nin ise 27 üyesi bulunuyordu.

Toplantı yapılmayacak

Bilmez’in gönderdiği yazının tamamı şöyle:

İçişleri Bakanlığı’nın 19/08/2019 tarih ve 14291 sayılı onayı ile İlimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış ve 5393 sayılı kanunun 45’inci ve 46’ıncı maddeleri gereği Bakanlık Makamı’nın 19/08/2019 tarih ve 14293 sayılı onayı ile İl Valisi; Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin 2’inci fıkrası gereğince bundan böyle Belediye Meclisinin görev ve yetkileri Belediye Encümeni tarafından yürütülecektir.

Bu nedenle 19/08/2019-23/08/2019 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılacağı toplantının yapılmayacağı bilgilerinize.