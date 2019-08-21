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Süper Lig 2. hafta fikstür ve maç hakemleri Galatasaray'da Mete Kalkavan sürprizi

Süper Lig 2. hafta fikstür ve maç hakemleri Galatasaray'da Mete Kalkavan sürprizi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan bu maçla birlikte 8 Mayıs 2016'dan sonra ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda görev alacak.

Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçında Mete Kalkavan görev yapacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Kutluhan Bilgiç, VAR'ın başında da Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Galatasaray'ın 19 maçta 10 galibiyeti var

Mete Kalkavan'ın görev aldığı 19 karşılaşmada Galatasaray, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. FIFA kokartlı hakem, sarı-kırmızılıların en son 29 Nisan 2019'da deplasmanda Konyaspor karşı oynadığı maçı yönetti. Müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona ermişti. Mete Kalkavan, düdük çaldığı maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 41 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterirken, rakip takımlara ise 41 sarı, 5 kırmızı çıkardı.

İstanbul bölgesi hakemi, aynı zamanda yaklaşık 3 yıl sonra Galatasaray'ın bir iç saha karşılaşmasında düdük çalacak. Kalkavan, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 8 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kaybetmişti.

2. HAFTA HAKEMLERİ

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 AĞUSTOS CUMA

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık









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