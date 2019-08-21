HABER /  GÜNCEL
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi

KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması sınava giren memur adaylarının gündeminde. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının ardından KPSS sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. KPSS sonuç bilgisi ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sayfasından açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç tarihi belli oldu. 4 yıllık lisans mezunu adayların girdiği 2019 KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Memur olmak için günlerdir sınava hazırlananlar şimdi sonuçlar için bekleyişe geçti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS Genel Kültür, KPSS Alan bilgisi ve KPSS ÖABT sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. 2020 yılı itibariyle gerekli mülakatları geçen adaylar iş başı yapabilecek.

4 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından aynı gün içerisinde Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirildi.

20-21 Temmuz tarihleri arasında KPSS Alan Bilgisi sınavları üç farklı oturumda gerçekleştirildi.

Son olarak yine öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

PEKİ KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR: Adaylar KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi
Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi
Hasip Kaplan'dan orta parmak işareti! Levent Gültekin ile tartışırken yaptı
Hasip Kaplan'dan orta parmak işareti! Levent Gültekin ile tartışırken yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çalışmalarına yağmur altında da devam etti
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çalışmalarına yağmur altında da devam etti
YouTube, 800 bin videoyu kaldırıyor! Büyük zarara uğraması bekleniyor
YouTube, 800 bin videoyu kaldırıyor! Büyük zarara uğraması bekleniyor
Süper Lig 2. hafta fikstür ve maç hakemleri Galatasaray'da Mete Kalkavan sürprizi
Süper Lig 2. hafta fikstür ve maç hakemleri Galatasaray'da Mete Kalkavan sürprizi
Niğde'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekinleri ziyan etti!
Niğde'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekinleri ziyan etti!
Ukrayna'da polis tarafından durdurulan araç gaza bastı polis sürüklendi işte o görüntüler
Ukrayna'da polis tarafından durdurulan araç gaza bastı polis sürüklendi işte o görüntüler
Antalya'da yeni bir keçi türü ortaya çıktı
Antalya'da yeni bir keçi türü ortaya çıktı
Yorumlar