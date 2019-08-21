İstanbul'da sileceği bozulan sürücü akıl almaz çözüm yoluna başvurdu

TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi.

TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bozulan silecekleri çalıştırmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçalarını kendisine doğru çekerek sileceği hareket ettirdi. Sileceği bozulan vatandaşların bir ilginç çözümü yoldaki diğer sürücüleri şaşkınlığa düşürdü.