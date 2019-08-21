HABER /  YEREL
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

İstanbul'da sileceği bozulan sürücü akıl almaz çözüm yoluna başvurdu

İhlas Haber Ajansı

TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi. 

TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bozulan silecekleri çalıştırmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçalarını kendisine doğru çekerek sileceği hareket ettirdi. Sileceği bozulan vatandaşların bir ilginç çözümü yoldaki diğer sürücüleri şaşkınlığa düşürdü. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti
Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'na yüklendi: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş
Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi
Öğrencilere kötü haber! KYK yurtlarına yüzde 20 zam geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurumu'nda Türk Eczacılar Birliğine hakkında soruşturma
Rekabet Kurumu'nda Türk Eczacılar Birliğine hakkında soruşturma
Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunuldu! Kamil Koç satılıyor
Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunuldu! Kamil Koç satılıyor
Diyarbakır'da vahşet! Şiddetli geçimsizlik 6 cana ve 9 yaralıya bedel oldu
Diyarbakır'da vahşet! Şiddetli geçimsizlik 6 cana ve 9 yaralıya bedel oldu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çalışmalarına yağmur altında da devam etti
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çalışmalarına yağmur altında da devam etti
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda
Yorumlar 1 yorum