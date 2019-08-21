Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Erzurumspor'a transfer oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Ümraniyespor'dan transfer olan Merthan Açıl'ın, Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

TFF 1'nci Lig ekibi BB. Erzurumspor, defans hattını güçlendirmek için Ümraniyespor'dan Merthan Açıl ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Erzurum'a gelerek takıma katılan tecrübeli futbolcu Merthan Açıl'ın Erzurumlu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı olduğu öğrenildi.

Daha önce Çaykur Rizespor, Giresunspor, Kasımpaşa, Adanaspor takımlarında forma giyen stoper Merthan Açıl mavi-beyazlı takıma geldiğini sosyal meyda hesabından da duyurdu.

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl da eşinin transferini kutladı ve "Bu sene bol bol Erzurum'a gideceğiz" diyerek instagram hesabından paylaştı.