HABER /  SPOR
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Erzurumspor'a transfer oldu

Demirören Haber Ajansı
Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Erzurumspor'a transfer oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Ümraniyespor'dan transfer olan Merthan Açıl'ın, Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

TFF 1'nci Lig ekibi BB. Erzurumspor, defans hattını güçlendirmek için Ümraniyespor'dan Merthan Açıl ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Erzurum'a gelerek takıma katılan tecrübeli futbolcu Merthan Açıl'ın Erzurumlu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı olduğu öğrenildi.

Daha önce Çaykur Rizespor, Giresunspor, Kasımpaşa, Adanaspor takımlarında forma giyen stoper Merthan Açıl mavi-beyazlı takıma geldiğini sosyal meyda hesabından da duyurdu.

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl da eşinin transferini kutladı ve "Bu sene bol bol Erzurum'a gideceğiz" diyerek instagram hesabından paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Everton'da aradığını bulamayan Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş itirafı
Everton'da aradığını bulamayan Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş itirafı
Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu Ali Babacan ve Abdullah Gül ile görüşeceğini açıkladı!
Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu Ali Babacan ve Abdullah Gül ile görüşeceğini açıkladı!
Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti
Van Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez belediye meclisini feshetti
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
İYİ Parti'nin HDP'li başkanlar açıklaması! AK Partili Mehmet Muş ateş püskürdü
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
Denizli'de bağ evinde genç kıza 4 saat tecavüz ettiler
ÖNCEKİ HABERLER
Emekli maaşları ne oldu son haber 2020 emekli maaşı kaç para?
Emekli maaşları ne oldu son haber 2020 emekli maaşı kaç para?
Gençlerbirliği orta sahasını Brezilya'lı Fabricio Baiano ile güçlendirdi
Gençlerbirliği orta sahasını Brezilya'lı Fabricio Baiano ile güçlendirdi
Temiz Hava Hakkı Platformu açıkladı! Havası en temiz il Ardahan en kirli il Iğdır
Temiz Hava Hakkı Platformu açıkladı! Havası en temiz il Ardahan en kirli il Iğdır
AÖL başvuru ücreti kaç para oldu Açık lise başvurusu hangi bankaya yapılacak
AÖL başvuru ücreti kaç para oldu Açık lise başvurusu hangi bankaya yapılacak
İstanbul'da sileceği bozulan sürücü akıl almaz çözüm yoluna başvurdu
İstanbul'da sileceği bozulan sürücü akıl almaz çözüm yoluna başvurdu
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Yorumlar