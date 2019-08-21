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Everton'da aradığını bulamayan Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş itirafı

Everton'da aradığını bulamayan Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş itirafı

Geçtiğimiz sezon İngiltere ekiplerinden Everton'a transfer olan ancak aradığı forma şansını pek bulamayan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.

Sivasspor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından başta forvet olmak üzere transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'un peşinde.

Ancak Cenk Tosun için Everton'a teklifte bulunan siyah beyazlı ekip, umduğu yanıtı bulamadı. Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Tosun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirdi. 

NTV'ye konuşan Cenk Tosun, "Beşiktaş benimle iletişime geçti ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu siyah-beyazlı yetkililere ilettim. Beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra bir görüşme yapmadık." dedi.

cenk tosun

Forma şansı bekliyor
Everton'da forma şansı beklediğini belirten Cenk Tosun, "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda gayet iyiyim. Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

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