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Gençlerbirliği orta sahasını Brezilya'lı Fabricio Baiano ile güçlendirdi

Demirören Haber Ajansı
Gençlerbirliği orta sahasını Brezilya'lı Fabricio Baiano ile güçlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano’yu kadrosuna kattı.

Gençlerbiliği Spor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo'dan kiralandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, kadrosunu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz’in Maritimo ekibinden kadromuza kattığımız Brezilyalı oyuncu, futbola Vasco da Gama’da başladı. Ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen 1992 doğumlu futbolcu, 2016-2017 sezonunda Maritimo’ya transfer oldu. Baiano, geçtiğimiz yıl Maritimo formasını 24 maçta giydi. Brezilyalı futbolcuyu kulübümüz satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo'dan kiraladı.”

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