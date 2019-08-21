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Almanya’dan tatil için geldi Karasu'da Müslüman oldu

İhlas Haber Ajansı
Almanya’dan tatil için geldi Karasu'da Müslüman oldu

Alman vatandaşı olan 24 yaşındaki Jaana Sakarya’da Müslüman oldu. Müslüman olan Jaana adını Yağmur olarak değiştirdi. 

Alman vatandaşı olan 24 yaşındaki Jaana, tatil yapmak için Sakarya’nın Karasu ilçesine geldi. Burada Müslümanlığı araştırdıktan sonrasında Müslüman olmaya karar verdi.

Karasu Müftülüğüne müracaat eden ve Müftü Nedim Özkol huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Jaana’ya ihtida belgesi verildi. Müslüman olduktan sonra Jaana adını Yağmur olarak değiştirdi. 

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