Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti! Takdir kazandı

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesinde indirime gittiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada:

Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir.

Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40’a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk’a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, “Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız” diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sözleşme yenilenmesinin ardından şu açıklamaları yaptı:

Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay.

Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur.