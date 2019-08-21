Bayern Münih efsanesi Frank Ribery'nin yeni takımı belli oldu
12 yıldır formasını giydiği Bayern Münih'le sözleşmesinin bitmesinin ardından yollarını ayıran Frank Ribery, Serie A ekiplerinden Fiorentina'yla el sıkıştı.
36 yaşında olmasına rağmen hız ve çevikliğiyle göz dolduran Frank Ribery, Fiorentina'ya transfer olmasının ardından gün içinde sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Ribery'nin imza töreni, Artemio Franchi Stadyumu'ndaki "Manuela Righini" Basın Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Ribery, imza törenin ardından Artemio Franchi Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkacak.
2 yıllık sözleşme
İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Ribery'in imzalayacağı sözleşmenin 2 yıllık olacağı, Fiorentina'nın Ribery'ye 4 milyon Euro net ücret ve şartlara bağlı olarak 500 bin Euro bonus ödemesi yapacağı ifade ediliyor.
Galatasaray forması giymişti
Kariyerinde bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Ribery, 2007-08 sezonunda 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'da Bayern Münih'e transfer oldu.
Ribery'nin Bayern Münih karnesi
Bayern Münih ile çıktığı 425 maçta, 124 gol, 182 asistlik bir performans sergileyen Fransız yıldız, Alman ekibiyle 1'i Şampiyonlar Ligi, 9'u Bundesliga olmak üzere 24 kupa kazandı.