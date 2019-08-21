Araba çalan 8 yaşındaki çocuk 140 kilometre hıza ulaştı polise bakın ne dedi!

ALMANYA’da ailesinin otomobilini çalan 8 yaşındaki çocuk otoyolda 140 kilometreye çıktı. Polise, yüksek hız nedeniyle kendini kötü hissedince durduğunu anlattı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Soest kasabasında yaşayan aile, yerel polise dün akşam saatlerinde yaptığı başvuruda oğullarının araçlarını çaldığını söyledi.

Yüksek hızlı gezinti

Gece yarısını biraz geçe yetkililerle bir kez daha bağlantı kuran anne, oğlunun A44 otoyolunda olduğu bilgisini verdi. Çocuk, Dortmund kentine giden A44 otoyolundaki bir dinlenme cebinde Çarşamba sabahı bulundu. Polis olay yerine vardığında çocuğu gözyaşlarına boğulmuş bir halde gördü.

Aracın arkasına tehlike ikaz ışıkları ve ufak bir üçgen uyarı levhası da koyan çocuk, yüksek hızlı bu gezinti nedeniyle iyi hissetmediğini ve bu nedenle kenara çektiğini anlattı.

"Sadece biraz araba kullanmak istedim"

Polis, çocuğun ilk sözünün “Sadece biraz araba kullanmak istedim” olduğunu aktardı. Bu tehlikeli ‘kaçamak’ sırasında kimsenin yaralanmadığı ve herhangi bir şeye zarar verilmediği belirtildi. Çocuğun özel arazide araba kullandığı, go-kart yaptığı ve düzenli olarak da çarpışan arabalara bindiği kaydedildi.