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Kamil Koç kime satıldı? Ünlü otobüs şirketinin sahibi bakın kimdi?

Kamil Koç kime satıldı? Ünlü otobüs şirketinin sahibi bakın kimdi?

TÜRKİYE’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç, Almanya merkezli Flixmobiliy'e satılıyor. Bugün devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı. Kamil Koç firmasının sahibi

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme var. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.

Flıxmobiliy AB ve ABD’de hizmet veriyor

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.

Kamil Koç kimdir?

Kamil Koç otobüs şirketini kuran kişi 1901 yılında Bilecik’te dünyaya gelen Kamil Koç'tu... 1926 yılında kurulan Kamil Koç Otobüs A.Ş. Türkiye'nin ilk yolcu filosu oldu.

Kamil Koç'un son yöneticisi olan CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, aile şirketi olan firmayı 2013 yılında sattı. Kamil Koç'un yüzde 100'ünü satın alan Yahudi asıllı işadamının sahibi olduğu Actera Group oldu. Kamil Koç şirketi için ödenen para ise 65 milyon dolardı. 

KAMİL KOÇ FİRMASI

Kamil Koç firmasının 8 bin çalışanı bulunuyor. Toplam 67 il, 271 ilçe ve 861 bilet satış noktası ile Türkiye’nin her bölgesine yolcu taşıyor. 1.100 araçlık büyük bir otobüs filosuna sahip. Firma son 8 yılda yolcu sayısını %134 oranında artırarak 2015 yılında 17 milyon yolcuya çıkardı. 

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