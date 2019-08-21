HABER /  YEREL
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

Çankırı'da parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!

Çankırı'da parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!

ÇANKIRI'da işaret parmağı evde kapı kilidindeki metal halkaya sıkışan 6 yaşındaki Merdan Arslan, hastanede itfaiye tarafından kurtarıldı.

Merdan Arslan, ailesiyle oturduğu evde kapı kilidindeki deliğe sağ elinin işaret parmağını soktu. Arslan'ın parmağı, delikte bulunan metal halkaya sıkıştı. Arslan, parmağını çıkaramayınca ailesi 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, metal halkayı yerinden söktü.

Arslan, parmağındaki halka ile Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan'ın parmağındaki metal halka, hastaneye çağrılan itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı. Arslan, hastanede tedaviye alındı.

İlgili Haberler
Sarıyer'de 2 yaşındaki Nur Deniz Türk'ün ölümüne neden olan sürücüye 28 yıl istendi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul'da su basan evde can pazarı
Foto Galeri Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul'da su basan evde can pazarı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin Morek üssünde son durum ne? Esed yolu tamamen kapattı bombalıyor
Türkiye'nin Morek üssünde son durum ne? Esed yolu tamamen kapattı bombalıyor
Devlet Bahçeli'den son dakika kayyum açıklaması
Devlet Bahçeli'den son dakika kayyum açıklaması
Bülent Arınç uyardı karşımıza çıkıp parti kurarlarsa...
Bülent Arınç uyardı karşımıza çıkıp parti kurarlarsa...
İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi
İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi
Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan polise parmak salladı ortalık fena karıştı
Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan polise parmak salladı ortalık fena karıştı
Kamil Koç kime satıldı? Ünlü otobüs şirketinin sahibi bakın kimdi?
Kamil Koç kime satıldı? Ünlü otobüs şirketinin sahibi bakın kimdi?
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL yeni kayıt yapma ekranı açıldı AÖL ders ekle/sil işlemi nasıl
AÖL yeni kayıt yapma ekranı açıldı AÖL ders ekle/sil işlemi nasıl
Şırnak'ta terör operasyonu... Şehit ve yaralı askerler var!
Şırnak'ta terör operasyonu... Şehit ve yaralı askerler var!
Sarıyer'de 2 yaşındaki Nur Deniz Türk'ün ölümüne neden olan sürücüye 28 yıl istendi
Sarıyer'de 2 yaşındaki Nur Deniz Türk'ün ölümüne neden olan sürücüye 28 yıl istendi
Memur zammı ne oldu son haber kötü anlaşma yok
Memur zammı ne oldu son haber kötü anlaşma yok
Sivas'ta iki köpeği traktöre bağladı! Vali kayıtsız kalmadı gözaltına alındı
Sivas'ta iki köpeği traktöre bağladı! Vali kayıtsız kalmadı gözaltına alındı
2019-2020 eğitim yılı okul açılış tarihi MEB ne zaman?
2019-2020 eğitim yılı okul açılış tarihi MEB ne zaman?
Yorumlar