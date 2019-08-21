Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul'da su basan evde can pazarı
İSTANBUL Ataşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların nedeni de ortaya çıktı. Zemin kattaki dairede mahsur kalan insanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı.
Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy Mahallesi, Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle bir evde yaşayanlar mahsur kaldı.
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Caddelerde su taşkınI
Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı. Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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İş yerlerini de su bastı
Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.
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İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.
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