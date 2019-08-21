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İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi

İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi

Son birkaç gündür sosyal medyada ve bazı haber mecralarında ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin personel alacak' şeklindeki iddialar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi. Ongun 'iddialar asılsız' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin personel alacak iddiası günden güne yayılmaya başlayınca Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası döneminde basın danışmanlığını yapan Murat Ongun sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

Sözcü Ongun şunları söyledi;

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