Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan polise parmak salladı ortalık fena karıştı
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'liler, bugün de polisle karşı karşıya geldi. Öcalan'ın yeğeni polise parmak sallayınca ortalık birbirine girdi.
Mardin'deki izinsiz eylem sırasında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polisle arbede yaşadı. Öcalan, polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesine neden oldu.
Bana bağırmayacaksın deyip parmak salladı
Polise bağıran Öcalan, "Bana bağırmayacaksın, provokatör müsün?" ifadesini kullandı. Yaşanan itişmelerin ardından polis, gruba müdahale etti.