Devlet Bahçeli'den son dakika kayyum açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı kararıyla üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır" dedi.

"Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının idaresi egemenliğin yegane sahibi Türk milletinin doğrudan kontrolündedir" diyen Bahçeli, "HDP, Eylül 2016'dan 31 Mart 2019'a kadar sorumluluğu altındaki 105 belediyenin 95'ine kayyum atanmasından herhangi bir ders almamış, alacak dirayet ve basireti de gösterememiştir" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

HDP’nin niyeti bir kez daha duvara tosladı

Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır. Yanlış hesap devletin ve milletin varoluş azminden dönmüştür. Olması gereken de budur. Terör örgütü PKK’nın ucuz aparatı, siyasi artçısı ve yancısı olan HDP’nin zehirli, zincirli, ziftli niyetleri bir kez daha duvara toslamıştır.

Devletin kaynaklarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmeli

Buralar eş başkanlık sistemiyle Kandil'e bağlanmıştır. Devletin olmadığı yerde demokrasi hükümsüzdür. Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmeli.

Terörün köküne kıran girecektir

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir.

Sonuçlarına katlanmak durumundadırlar

Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır. Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir. Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır.

CHP'ye tepki! Kandil'in önüne yatmıştır

PKK’nın dayatmasıyla aday gösterilip hitamında seçtirilen belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmaları bazı mahfillerde ve malum isimlerde rahatsızlık uyandırmıştır. CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuş, Kandil’in önüne yatmıştır.

MHP hükümetin ve devletin arkasındadır

PKK-FETÖ konusunda ağırdan alıp tribüne oynayanların milli vicdanda mahkûmiyetleri de ebedi olacaktır. Devlet, millet, vatan, bayrak, beka namustur, hayat memat konusudur. Namus kirletilmeyecek, hainlere acınmayacaktır. İhanetle milli iffet ve irade arasında korunaklı ve tarafsız bir saha yoktur. Herkes bu gerçeklere göre durumunu tekraren gözden geçirmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelenin sonuna kadar yanında, hükümetin ve devletin arkasındadır.

Terör devletine asla izin verilmeyecek

Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir. Aziz milletim müsterih olsun ki, sevdalıları her türlü fedakarlığa önşartsız hazır ve kararlıdır."