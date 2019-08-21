Memur zammı ne oldu son haber kötü anlaşma yok

Memur zammı ne oldu son haber geldi. Hükümet ve konfederasyonlar 2019-2020 memur ve emekli maaş zammı için masaya oturmuştu fakat anlaşma sağlanamadı. Milyonlarca emekli ve memurun kafası karışık. Hükümet son olarak 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önermişti. Peki yeni memur maaşları ne olacak?

Memurlar ve memur emeklilerinin 2020 - 2021 zammına ilişkin hükümet ile konfederasyon arasındaki pazarlıklar bitti. Memurlar ile hükümet anlaşamadan masadan kalktılar, şimdi ne olacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte gelişmeler:

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Peki bundan sonra ne olacak memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2020-2021 zammıyla ilgili önemli gelişmeler:

Hükümet ile memurlar anlaşamadı

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.

Şimdi ne olacak?

Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Bu sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Hakem Kuruluna başvurması gerekiyor. Başvuruyla devreye girecek Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

Hakem heyetinde kimler var?

10 kişiden oluşan ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlık yapacağı hakem heyetinde Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök’ün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan belirlenen birer bürokrat yer alıyor.

Heyette yer alan 4 akademisyenden 2’si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi. Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’dan yana kullandı. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istemesiyle gündeme gelmişti. Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş’ü heyette yer alacak isim olarak seçti.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?

Toplu sözleşme için hakem heyetine başvuru süresi 3 gün. Haliyle 24 Haziran'da itibaren zam için son kararı verecek olan hakem heyeti çalışmalarına başlayacak. Yönetmelik hükümlerine göre hakem kurulunun 5 gün içinde kararı vermesi gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak.

Hükümetin memura ilk zam teklifi neydi?

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Hükümetin son zam teklifi ne kadardı?

İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet, 18 Ağustos'ta ikinci bir teklifle geldi. Bu teklifte memur için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, teklifi geri çevirdi.

Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.

Memur - Sen ne kadar zam istiyor?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in talebi şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 200 lira,

-2020 yılı için yüzde 8+7,

-2021 yılı için yüzde 6+6 zam

-Birinci yıl (2020) yüzde 3, ikinci yıl (2021) yüzde 2 refah payı istiyor.

Kamu - Sen ne kadar zam istiyor?

2020- 2021 memur zammı için Türkiye Kamu-Sen'in talepleri biraz daha yüksek oldu. Kamu Sen'in isteği şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 600 lira,

-2020 yılı için yüzde 10+10,

-2021 yılı için yüzde 8+8 zam

-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

-Memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

KESK memur zammı talebi ne kadar?

Memurlar ile hükümet arasındaki pazarlık masasının diğer üyesi KESK'in talepleri de şu şekilde:

-2020 için toplam yüzde 38 artış,

-2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı.