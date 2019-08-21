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Konut fiyatlarında düşüş devam ediyor

Konut fiyatlarında düşüş devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74 artarak 111 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,72 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,10 oranında azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,11, yüzde 0,84 ve yüzde 0,56 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara'da sırasıyla yüzde 2,29 ve yüzde 0,73 azalış, İzmir'de yüzde 0,30 artış gösterdi.

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