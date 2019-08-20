Suat Kaya 20 yıl sonra peruğu çıkardı efsane ismi görenler tanıyamadı
Türk futbolunda adı Galatasaray ile özdeşleşmiş olan ve Hügo lakabı ile tanınan Suat Kaya, seç ekimi işlemi için 20 yıldır taktığı peruğunu çıkardı. Kaya'nın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Futbol oynadığı dönemde adından sıkça söz ettiren Suat Kaya, jübilesini yaptıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlamış ve son olarak Menemenspor'u çalıştırmıştı. Haziran ayında görevinden ayrılan Kaya, şimdi ise peruklarından kurtulmak için harekete geçti.
Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Yapılan operasyon sonrasında peruklarına veda eden Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı ise merak konusu haline geldi.
Peki Suat Kaya kimdir?: 1967 yılında dünyaya gelen Suat Kaya Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane isimlerindendir. Futbol hayatına 12 yaşında Yeşilköyspor takımının alt yapısında adım atan Suat Kaya 1986 senesinde Galatasaray takımına transfer olmuştur.
1987 ve 1992 seneleri arasında Konyaspor‘da forma giymiş ardından tekrar Galatasaray’a dönmüştür. 2003 yılına kadar Galatasaray takımının formasını giyen Suat Kaya jübilesinide yine Galatasaray’da yapmıştır.