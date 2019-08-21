HABER /  DÜNYA
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

İskoçya'da bir köpek sahibinin ölümüne 15 dakika dayanabildi!

Demirören Haber Ajansı
İskoçya'da bir köpek sahibinin ölümüne 15 dakika dayanabildi!

İSKOÇYA’da kanser hastası olan 25 yaşındaki Stuart Hutchinson, 11 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Hutchinson’ın sürekli beraber olduğu köpeği Nero da Hutchinson'ın ölümünden 15 dakika sonra öldü.

İskoçya’nın Clackmannan bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Stuart Hutchinson, 2011 yılında beyninde tümör olduğunu öğrendikten sonra çeşitli ameliyatlara girdi ve kemoterapi gördü. Ancak durumu hem 2014, hem de 2018'de tekrarladı ve kanserin beynine, kemiklerine ve pelvisine yayıldığı öğrenildi. 11 Ağustos’ta yaşamını yitiren Stuart’ın sürekli beraber olduğu köpeği Nero, Stuart’ın ölümünden 15 dakika sonra öldü.

"O ve Nero hep beraberdi"

Yerel medyaya konuşan Stuart’ın annesi Fiona, “Stuart 13.15 sıralarında ve Nero da ondan 15 dakika sonra öldü. 3 köpeği vardı ama o ve Nero hep beraberdi” dedi. Stuart’ın eşi Danielle ise “Nero ve Stuart hep beraberlerdi. 4 ay önce hastaneden eve getirdik. Evinde ölmek istedi. Bu beklediğimiz bir şeydi ama yine de şok edici” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Kathryn Mayorga tecavüz etti dediği Ronaldo'dan 375 bin dolar almış
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İkinci eli binlerce dolara satılıyor Pernkopf Atlası'nın gizemi kan donduruyor
Foto Galeri İkinci eli binlerce dolara satılıyor Pernkopf Atlası'nın gizemi kan donduruyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Türkiye'nin Morek üssünde son durum ne? Esed yolu tamamen kapattı bombalıyor
Türkiye'nin Morek üssünde son durum ne? Esed yolu tamamen kapattı bombalıyor
Devlet Bahçeli'den son dakika kayyum açıklaması
Devlet Bahçeli'den son dakika kayyum açıklaması
Bülent Arınç uyardı karşımıza çıkıp parti kurarlarsa...
Bülent Arınç uyardı karşımıza çıkıp parti kurarlarsa...
İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi
İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi
Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan polise parmak salladı ortalık fena karıştı
Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan polise parmak salladı ortalık fena karıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor gönderiliyor!
Galatasaray'da Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor gönderiliyor!
Konut fiyatlarında düşüş devam ediyor
Konut fiyatlarında düşüş devam ediyor
Çankırı'da parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!
Çankırı'da parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!
AÖL yeni kayıt yapma ekranı açıldı AÖL ders ekle/sil işlemi nasıl
AÖL yeni kayıt yapma ekranı açıldı AÖL ders ekle/sil işlemi nasıl
Şırnak'ta terör operasyonu... Şehit ve yaralı askerler var!
Şırnak'ta terör operasyonu... Şehit ve yaralı askerler var!
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Yorumlar