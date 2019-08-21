Kathryn Mayorga tecavüz etti dediği Ronaldo'dan 375 bin dolar almış
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun davadan vazgeçmesi için tecavüz ettiğini öne süren Kathryn Mayorga'ya 375 bin dolar verdiği ortaya çıktı.
Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo’nun başı bir süredir cinsel saldırı suçlamasıyla dertteydi. İlerleyen süreçte ise yıldız oyuncuya açılan dava düşmüştü.
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375 bin dolar vermiş
TMZ’nin ulaştığı yeni dava belgelerine göre, Portekizli oyuncu davanın düşürülmesi için davacı tarafa 375 bin dolar vermiş...
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Oyuncunun avukatları bu ödemenin suçu kabullenme sebebiyle değil, olayı kamunun gözü önünden çekmek amacıyla yapıldığını söylüyor.
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Kız arkadaşı destek veriyor
Ayrıca oyuncunun kız arkadaşı model Georgina Rodriguez de kendisine bu konuda destek verip oyuncunun suçsuz olduğunu savunmuştu.
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