İkinci eli binlerce dolara satılıyor Pernkopf Atlası'nın gizemi kan donduruyor

Bu denli pahalı bir tıbbi kitap olmasına karşın, Pernkopf Atlası'nı kliniklerinde veya evlerinin kütüphanesinde sergilemek isteyecek az sayıda uzman bulunuyor. Bunun sebebi kitabın fiyatı değil. Kitaptaki detayların, Naziler tarafından öldürülen kişilerin üzerinde yapılan çalışmalarla elde edilmiş olması.