İkinci eli binlerce dolara satılıyor Pernkopf Atlası'nın gizemi kan donduruyor
Avusturyalı bir anatomi profesörü olan Eduard Pernkopf'un adını alan Pernkopf Atlası'nı hali hazırda basan bir matbaa bulunmasa da, ikinci eli binlerce dolara satılıyor.
Tıp alanında 20. yüzyılın ortalarında çıkarılan bu kitap, birçok kişi tarafından anatomik çizim konusunda en iyi örnek olarak gösteriliyor. Ancak adı Pernkopf Atlası olarak yayılan bu kitap artık basılmıyor.
Bu denli pahalı bir tıbbi kitap olmasına karşın, Pernkopf Atlası'nı kliniklerinde veya evlerinin kütüphanesinde sergilemek isteyecek az sayıda uzman bulunuyor. Bunun sebebi kitabın fiyatı değil. Kitaptaki detayların, Naziler tarafından öldürülen kişilerin üzerinde yapılan çalışmalarla elde edilmiş olması.
Kurbanlar kesilip parçalara ayrılmış: Çünkü bu kitap binlerce sayfaya yayılan anatomik detaylar, kurbanların kesilip, parçalara ayrılması ile kitaba dönüştürüldü. Kitabın tıbbi olarak kullanımı konusunda bilim insanları ahlaki bir ikilem yaşıyor.
Kullanan var: Washington Üniversitesi'nde çalışan Doktor Susan Mackinnon ise kitabın kullanımının bir cerrah olarak "ahlaki" bir sorumluluk olduğunu ve olmadan işini tam yapamayacağını savunuyor.