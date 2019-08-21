Süleyman Soylu açıkladı ABD şimdi de MLKP’yle görüşüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı dünyasının radikalizmi kullandığını söyleyerek, "Mesela, Amerikalılar şu anda, bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP terör örgütüyle çalışıyor. Daha önce PYD ve PKK terör örgütü yetkilileri ile bir araya gelen ABD, benzer sebeplerle MLKP’yle de bir araya geldi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldiği yabancı medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Suriye'ye dönenlerin sayısı 347 bin

Türkiye’de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı, 3 milyon 649 bin olduğunu söyleyen Soylu “Ülkesine geri dönenlerinin sayısı ise 347 bin, ikamet izniyle ülkemizde bulunan toplam yabancı ise 1 milyon 55 bin kişidir. Yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı, 2017 yılında 175 bin, 2018 yılında 268 bin kişi ve 2019’da en güncel verilerle 210 bin kişidir. Ağrı, Iğdır ve Van sınırlarımızdan sürekli Afganistan ve Pakistan’dan kaçak göçmenler geliyor. Geçen sene 100 binin üzerinde Afganistanlı göçmen yakaladık. Bu yıl 32 bin Afganistanlı göçmen gitti. Geçen sene bu sayı 28 bindi. Dünyada böyle bir operasyon yok, bir tane gösteremezsiniz. Pakistan, geçen yılı 56 bin ile kapattık. Bugün itibariyle şu andaki rakam 52 bin” dedi.

Daha önce PYD ve PKK terör örgütü yetkilileri ile bir araya gelen ABD, benzer sebeplerle MLKP’yle de bir araya geldi

ABD’nin terör örgütleriyle işbirliğini sert sözlerle eleştiren bakan Soylu, Batı’yı radikalizm ve onun doğurduğu sorunlarla “baş ediyormuş gibi yapmakla” suçlayarak “Batı ve emperyalizm, radikalizmle mücadele ediyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında radikalizmi acımasız bir şekilde kullanıyor. Ben Batı'ya bir mesaj daha vermek istiyorum. Radikalizmi körükleyecek politikaları beslememek lazım. Özellikle de Türkiye radikalizm konusunda önemli bir mücadele koyarken... Ancak maalesef Batı'nın bu yönde çabaları sürüyor. Mesela, Amerikalılar şu anda, bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP terör örgütüyle çalışıyor. Daha önce PYD ve PKK terör örgütü yetkilileri ile bir araya gelen ABD, benzer sebeplerle MLKP’yle de bir araya geldi. MLKP’nin şöyle bir özelliği vardır. Özellikle Türkiye’de kırsal bölgelerde PKK’nın kendisine tahsis ettiği bölgelerde terör faaliyetleri yürütür. Sürdürmeyi bir görev olarak görüp PKK’nın görev bölgesine tahsis eder. Şu anda kırsalda hiçbir teröristi kalmadı. En son Tunceli’de yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirildiler. 2’si de İstanbul’da yakalandı” diye ekledi.

Batı PKK'ya karşı Türkiye'nin yanında olmadı

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldığına vurgu yapan Soylu “Türkiye hem PKK hem de aşırı sol terör örgütleriyle mücadelesinde yalnız bırakılmıştır. Hatta engellenmeye çalışılmıştır. Türkiye cinayet suçuyla kırmızı bültenle aradığı teröristlere oturma hakkı verildiğine, ilticalarının kabulüne şahit olmuştur. Batı, PKK’ya tepkisiz kalmıştır. Uzun yıllar Kandil’e Avrupa’nın göbeğinden silah ve para gönderilmiştir. Uyarmamıza rağmen DEAŞ’la mücadele bahanesiyle müttefikimiz olan ülkeler tarafından silah gönderildi, eğitim verildi. Oysa Batı kendi değerleri içerisinde terör ve şiddete karşı tavrını çok net bir şekilde belirlemiştir. Terör örgütlerine karşı ortak bir tavır yerine ayrımcı bir yaklaşım sergilenmiştir. DEAŞ’a karşı ortak operasyon düzenleyen ülkelerden aynı hassasiyeti 40 yıl boyunca biz PKK’ya karşı göremedik. Aynı PKK Avrupa’ya kaçak göçmen ve uyuşturucu operasyonlarının neredeyse hepsini yönetmektedir. PKK Avrupa’da da organize suç örgütü karakteri de sergilemektedir. Türkiye’nin terörle mücadele kapasite de oldukça yüksektir. Yılın başından beri Türkiye iç güvenlik operasyonlarında 635 teröristi etkisiz hale getirdi. 2019 yılında 161 tane eylem engellendi. DEAŞ’la mücadele de Türkiyesiz gerçekleşemezdi. Türkiye, özellikle FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden sonrası terörle mücadele konusunda köklü değişikliklere gitti. FETÖ terör örgütü olmanın yanında aynı zamanda istihbari bir örgüttür. Terörü besleyen bütün unsurları bu işin kapsamına alıyoruz. Bir yandan sınır ötesindeki lojistik merkezlere operasyon düzenlerken, diğer yandan sınırımızın içindeki barınaklara imha yapıyoruz. Bir yandan teröristlerin aileleriyle konuşuyoruz, şu anda bin teröristin ailesiyle konuşuyoruz. 149’u sadece 2019 içerisinde ikna ederek Türkiye’ye getirdik.”