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MSB duyurdu! Şırnak'ta hava destekli operosyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Şırnak'ta hava destekli operosyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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