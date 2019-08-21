MSB duyurdu! Şırnak'ta hava destekli operosyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HFv61mYGNG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2019
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