Marsilya serbest bıraktı Adil Rami 5 takım arasından Fenerbahçe'ye yakın

33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami, kendisine takım arayışına geçti. Olimpik Marsilya'nın serbest bıraktığı yıldız futbolcu için aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu 5 takım teklif yaptı.

Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, İtalya Serie A gibi liglerde boy gösteren 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami, tekrar düzenli oynayacağı ve şampiyonluk mücadelesi vereceği bir kulüp arayışına geçti.

Adil Rami'ye talip olan takımlar arasında Los Angeles FC, Brescia, Tigres ve Nice'in dışında Fenerbahçe de yer aldı.

Fenerbahçe'nin istekli tavrı ve ilk 11'de forma giyecek olma şansının yüksek olması, Adil Rami'yi cezbetti.

Nice'e de gidebilir

Rami'nin, Fenerbahçe dışında Nice'ten gelen teklifi de ciddiye aldığı, zira Fransız ekibinde Malang Sarr, Dante ve Herelle dışında stoper olmaması nedeniyle forma şansını yüksek olacağına inandığı vurgulandı.

Özel hayatıyla daha çok gündemde

Deneyimli savunmacı, son dönemde futbolundan çok Pamela Anderson ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Fransız basını, bu aşkın bitmesinin Rami'yi olumsuz etkilediği yönünde haberler yaptı.